كيفية استخراج توكيل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية.. فيديو

خلال الساعات الأخيرة، زادت عمليات بحث المواطنين عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول كيفية استخراج توكيل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية، على ميكنة الخدمات الحكومية، توفيرًا للمجهود والوقت، ومنعًا للازدحام داخل أروقة المؤسسات الحكومية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة، التي يقدمها موقع «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نرصد كيفية استخراج توكيل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك في التقرير التالي.

التسجيل في منصة مصر الرقمية

وبحسب منصة مصر الرقمية، فإنه يستوجب استخدام التسجيل، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد من هنـا.

- سيتطلب الخطوة الأولى استيفاء بيانات مثل:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع «موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي».

- الاسم الأول للأم.

- بعد استيفاء البيانات سيطلب منك إدخال رقم الهاتف.

- سيتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط على التالي.

- الخطوة الأخيرة هي إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الإلكتروني.

- بعد تسجيل الحساب على موقع منصة مصر الرقمية، ستتمكن من الدخول على الموقع والاستفادة من الخدمات المتاحة، كل ما عليك اتباع الآتي:

- اختيار نوع الخدمة، مثل «التموين، التوثيق، الشهر العقاري، المحاكم.. إلخ».

- اتبع التعليمات، حتى يتم التسجيل وانتظار الرد في أقرب وقت.

كيفية استخراج توكيل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية

ولاستخدام التوكيل الإلكتروني، يجب اتباع الآتي:

- الدخول على الخدمات الحكومية، ثم اختيار خدمات التوثيق، ثم تحرير توكيل عام قضايا، من هنـــا.

- الضغط على ابدأ الخدمة

- قم باستيفاء بياناتك الشخصية، مثل الاسم ، الرقم القومي، رقم المصنع، العنوان، المحافظة، الحي، ويمكنك إضافة طرف أخر، ثم الضغط على المربع بجانب موافق على الشروط والأحكام والضغط على التالي.

- ستظهر صفحة ببيانات الخاصة بالطرف الثاني، وتشمل الرقم القومي، رقم المصنع، العنوان، المحافظة، الحي، إذا الطرف الثاني محامي، فيجب الضغط على طرف محامي، أما إذا لم يكن فتجاهلها واضغط على التالي.

- ثم اختيار عنوان الدباجة، ويمكنك عرض شكل التوكيل ثم الضغط على التالي.

- قم بإدخال بيانات استلام التوكيل، قم باختيار المحافظة والمكتب الاقرب لك، ثم اختيار الموعد المناسب لاستلام التوكيل، ثم الضغط على الموافقة.

- سوف تظهر كافة البيانات التي قمت بإدخالها للمراجعة، ويمكنك تعديل أي منها وبعد الانتهاء اضغط على التالي.

- سيتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام قضايا، راجع تفاصيل المبلغ المطلوب قبل السداد، واضغط على سدد الآن.

- اضغط على طريقة السداد، سواء البطاقات أو شركات التحصيل.

- بعد انتهاء التسديد ستصلك رسالة بأنه تم ارسال طلبك بنجاح، وسوف تحصل على رقم للطلب، ويمكنك معرفة حالة الطلب من خلاله.