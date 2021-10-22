«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا (السلوم - مطروح- اسكندرية - بلطيم- بورسعيد - دمياط)، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وسواحل شمال الدلتا غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

27 درجة الحرارة في القاهرة

كما تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة، حيث متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 27 درجة، والسواحل الشمالية من 26:27 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة، وجنوب الصعيد 33 درجة، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على «فيس بوك».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية في مصر، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 27 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 20

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 25 18

السلوم 25 16

سيوة 28 14

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 28 20

نخل 26 13

نويبع 29 22

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 27 19

بني سويف 27 19

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 29 18

قنا 30 19

الأقصر 33 19

أسوان 35 20

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 20

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21