الأرصاد: غازات بركان لابالما السامة لن تصل إلى مصر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية حقيقة امتداد تأثير غازات بركان لابالما من القارة الأوروبية بانتشار سحابة من ثاني أكسيد الكبريت SO2 عبر البرتغال وإسبانيا إلى مصر وشمال إفريقيا.

هيئة الأرصاد: غازات بركان لابالما لن تصل لمصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»: «إن تأثير غازات البركان لن تمتد إلى مصر بأي شكل»، مضيفا: «نظرًا لخرائط توزيعات الضغط واتجاهات الرياح، إذ تعتبر إيطاليا أقل الدول تأثرًا بهذه الغازات على الرغم من كونها إحدى الدول المُقابلة لدولة ليبيا».

أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة يحذر من غازات لابالما على مصر

وكان الدكتور عباس شراقي، قال عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن غازات لابالما سوف تتجه جنوبًا نحو مصر وشمال أفريقيا، إلا أنها سوف تتلاشى قبل الوصول إلى الساحل الإفريقي، إذ يبلغ تركيز الغاز فيها حوالي 76 جزء في المليون».

وتابع: «ولحسن الحظ أنّ هذه السحابة الغازية على ارتفاع أكثر من 3 كم، مما يخفف من تأثيرها على السطح، ولكن قد يتأثر بها بعض أصحاب الأمراض الصدرية في أوروبا خلال اليومين القادمين، ومن المتوقع حدوث أمطار حامضية على الدول الأوروبية بسبب تكوين حمض الكبريتيك».

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أنه رغم عدم وصول هذه السحابة المركزة إلى الدول الإفريقية؛ فأنّ النصف الشمالي من إفريقيا ينتشر في أجوائه العليا نسب خفيفة من هذه الغازات ولكن بتركيز وتأثير ضعيف.

Uno de los equipos del @involcan pudo filmar ayer jueves esta imagen en la que podemos ver un verdadero "tsunami" de lava. Impresionante velocidad y desborde del canal lávico#RTVCconLaPalma https://t.co/w9U106jaxQ pic.twitter.com/TFJPgCDBS9 — RTVC (@RTVCes) October 15, 2021

وكانت السلطات الإسبانية أصدرت أوامر لمئات السكان بإخلاء منازلهم، فقد غطت كثبان الرماد شوارع الجزيرة التابعة لجزر الكناري، بعدما ظل البركان يقذف بالحمم أسابيع طويلة، كما باتت الشوارع مليئة بالرماد الذي عطل الحياة.