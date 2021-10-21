الأرصاد الجوية توضح موعد ارتداء الملابس الشتوية «فيديو»

قالت منار غانم المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية هذه الأيام ستكون خفيفة وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، ومن المتوقع اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد والسواحل المطلة على البحر المتوسط مثل مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، ويصاحب تكاثر السحب فرص لسقوط الأمطار.

وكشف غانم، خلال مداخلة لقناة «سي بي سي أكسترا» أنه ستكون هناك فرص لسقوط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، ومنطقة دون الأخرى ولن تؤثر تمامًا على الأنشطة اليومية، وستكون على السواحل الشمالية للبلاد مثل الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ورفح والعريش.

وأكدت غانم، أن الأماكن المطلة على البحر هي المعرضة لفرص سقوط الأمطار، ولافته أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار في القاهرة أو باقي مناطق الجمهورية، متابعة هي السواحل الشمالية فقط.

الطقس خريفي مائل للحرارة على بعض المناطق

واستكملت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس بمدن الصعيد، بشمال وجنوب الصعيد يشمل انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل، مضيفة أن الطقس أصبح خريفي مائل للحرارة على بعض المناطق من شمال الصعيد ويكون حار على مناطق جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة على مناطق شمال الصعيد مثل المنيا وأسيوط، أوضحت غام، أن الدرجات تتراوح بين 30:29 درجة مئوية، محذرة من الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة الصغرى بمحافظات الصعيد وتصل لـ16:17 درجة مئوية.

ارتداء الملابس الشتوية الآن غير مناسب

وأشارت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن مناطق شمال الصعيد وجنوب الصعيد يشهدوا نشاطا للرياح، الذي يؤدي لتلطيف الأجواء خصوصا بعد الظهيرة الذي يشعرنا بدرجات حرارة أفضل.

وأكدت غان، أن ارتداء الملابس الشتوية الآن غير مناسب وأنه من الجيد الانتظار مزيد من الوقت، ولكن ينصح باستخدام جاكيت خفيف خصوصًا لمن يخرج من منزله باكرًا أو يعود بوقت متأخر أو ارتداء الملابس الخريفية، أما الملابس الشتوية فلم يحن وقتها الآن.