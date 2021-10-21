الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية تقلل الرؤية الأفقية «فيديو»

قالت منار غانم خبيرة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استقرارا تاما بالأحوال الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة وهو أمر ملحوظ خلال ساعات الليل، فطقس أول ساعات الليل يكون لطيفا ولكن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر يكون الطقس مائلا للبرودة، ونشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ولكن خلال ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس يكون الطقس خريفيا على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ويكون مائلا للحرارة على محافظات شمال الصعيد ويكون حار على محافظات جنوب الصعيد.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم وخلال فترة نهاية الأسبوع تتراوح بين 26:27 درجة مئوية على السواحل الشمالية خلال فترة الظهيرة، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى بين 27:28 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد تتراوح بين 29:30 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد تتراوح بين 34:35 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل تتراوح درجات الحرارة الصغرى على شمال البلاد بين 18:19 درجة مئوية، وجنوب البلاد تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 20:21 درجة مئوية.

شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل

وأوضحت خبيرة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه نتيجة الاستقرار بالأحوال الجوية يستمر ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة المائية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، موجهة النصح لقائدي المركبات والمسافرين على الطرق بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور.