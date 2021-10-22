إصابة 4 أشخاص في مشاجرة دامية بين أبناء عمومة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة دامية بين أبناء عمومة بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، بسبب خلافات على الميراث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم ضبط الطرفين ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وتبين أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وسحجات متفرقة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

مشاجرة بسبب خلافات على الميراث

تبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة بين طرف أول «حاتم.ث.م»، 33 سنة مزارع، مصاب بجروح قطعية في فروة الرأس والوجه واللسان وكسر أطراف الأسنان وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه «علاء.ث»، 29 سنة عامل، مصاباً بجرحين قطعيين بفروة الرأس وجرح تهتكي خلف الأذن اليسرى، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثان «أحمد.ث.ا»، 22 سنة طالب بكلية الحقوق، ونجل عمه «أبو الفضل.م.ا»، 25 سنة حاصل علي بكالوريوس علوم، مصابان بسحجات وخدوش متفرقة بالجسم.

تبين أن الطرفين تربطهما صلة قرابة عن طريق المصاهرة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني طبنجة صوت، و7 طلقات، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على قطعة أرض بالميراث بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.