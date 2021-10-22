درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس غائم وتوقعات بهطول أمطار

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم الجمعة، طقس غائم وهبوب رياح باردة مع توقعات بهطول أمطار لأول مرة منذ بدء فصل الخريف على المدينة الساحلية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من طقس مضطرب ومائل للبرودة على الرغم من ثبات درجة الرطوبة ودرجات الحرارة عما كانت عليه في الأيام الماضية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة اليوم الجمعة، في الإسكندرية، 26 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 59% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 19 كيلومتر في الساعة، ما ترتب عليه ارتفاع طفيف في حركة أمواج البحر نسبياً بسبب الرياح الباردة، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة على المحافظة بنسبة 70% مع اختفاء أشعة الشمس كليا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

أمطار على الإسكندرية اليوم

ومع توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار على الإسكندرية، أرسلت شركة الصرف الصحي في المحافظة تحذيرات إلى كافة الأحياء من أجل التأهب والاستعداد للطقس غير المستقر، وذلك من خلال تنفيذ خطة استقبال موسم الأمطار التي تم وضعها من قبل الشركة والأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع الأمطار وذلك لمنع تراكمات المياه في شوارع الإسكندرية واستقبال الموسم بلا مشاكل خاصة مع متابعة حالة الطقس بشكل دائم على مدار اليوم ونسب توقعات هطول الأمطار، لتحرك السيارات سريعا للشوارع والبؤر الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار .