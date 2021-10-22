أخبار الإسكندرية.. زوجة تتخلص من زوجها وحبس فرّاش هتك عرض تلميذة

شهدت محافظة الإسكندرية، عدة أحداث على مدار الساعات الماضية، أبرزها جريمة كبرى تمثلت في تخلص زوجة وعشيقها من زوجها في غرفة نومه، بالإضافة إلى تجديد حبس الفراش المتهم بهتك عرض تلميذة، بجانبك إعلان متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية عن تنظيم تدريب لطلاب السياحة، بينما وقعت تضامن الإسكندرية على بروتوكول لتسليم أطراف صناعية للمحتاجين.

زوجة وعشيقها يتخلصان من الزوج داخل غرفة نومه

كشفت مباحث الإسكندرية، لغز قضية مقتل رجل في غرفة نومه في نطاق العامرية غرب الإسكندرية، تلك الجريمة التي وقعت منذ أيام، حيث تبين من التحقيقات أن الزوجة وعشيقها وراء قتل الزوج، وأن الزوجة هي المدبرة لتلك الحادثة بخداع العشيق الذي جذبته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التخلص من زوجها.

متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية ينظم تدريبا لطلاب السياحة

ينظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ورشة تدريبية أون لاين، «webinar»، لطلبة الآثار والإرشاد السياحي، تحت عنوان: «الإسكندرية الملكية في العصر الحديث» في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري، من خلال المنصة الإلكترونية «zoom».

تضامن الإسكندرية توقع بروتوكول لتسليم أطراف صناعية للمحتاجين

وقعت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن وجمعية «قادرون» بالإسكندرية، ومؤسسة «إيدينا مع بعض» للتأهيل بالقاهرة، لتقديم خدمة وصفتها بكونها «فريدة من نوعها» لتقديم أطراف صناعية علوية وسفلية.

تجديد حبس الفراش المتهم بهتك عرض تلميذة فى الإسكندرية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدخيلة غرب الإسكندرية، بتجديد حبس العامل المتهم بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة العجمى، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث رفضت المحكمة طلبات الدفاع عن المتهم بإخلاء سبيله بضمان مالى.