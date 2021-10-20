بعد تعيينها معاون وزيرة الهجرة لشؤون المشروعات والمؤتمرات.. من هي سارة مأمون؟

أصدرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قرارًا وزاريًا بتعين معاونين جدد للوزارة، منهن سارة مأمون التي تشغل وظيفة معاون الوزيرة لشؤون المشروعات والمؤتمرات، إذ تقوم بالمساهمة في تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للوزارة، والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لإعداد الاتفاقيات والبروتكولات الخاصة بالتعاون في المجالات المشروعات التنموية والاستثمارية والمؤتمرات المحلية والدولية لربط العقول المهاجرة من أبناء الوطن بالخارج في كافة المجالات بالخطط التنموية وجهود التطوير بالداخل مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات والخطط التنفيذية والتقارير الدورية للمبادرات والبرامج والمشروعات والمؤتمرات الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها، كما أنها المشرف العام على الإدارة المركزية للهجرة غير الشرعية.

محطات في حياة سارة مأمون

- عام 2005 حصلت سارة على شهادتها الثانوية العامة مجموع 95% لتكون الأولى علي محافظة القاهرة، ثم التحقت بكلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر وتخرجت منها بعام 2010 بتقدير عام جيد (بكالوريوس اللغات والترجمة وقانون الأمم المتحدة)، وعملت بعدها بمجال السياحة، ثم مساعد مدير المشروعات لمدة خمس أعوام بإحدى كبرى شركات القطاع الخاصة التابعة لبرنامج المعونة الأميركية.

- التحقت بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي بعام 2016، بعد اجتيازها كافة الإختبارات لتأهيلها كواحدة من قيادات المستقبل الشابة بعد اجتياز مراحل واختبارات التقدم وتخلله دورات تدريبية في شتي المجالات، أبرزها العلوم السياسية والاستراتيجية، العلوم الإدارية والاقتصادية، والإعلام والتسويق، بالإضافة لتنمية الموارد البشرية.

- حصلت سارة علي دبلومة حوكمة الهجرة الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعام 2018.

- حصلت على شهادة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، من معهد استمرارية الأعمال بلندن المملكة المتحدة بعام 2017.

أبرز المبادرات الرئاسية

تساهم سارة من خلال عملها الحالي بالمشاركة في:

- تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع بنسخه الخمسة للاستفادة من خبراء وعلماء مصر بالخارج

- تنظيم الأربع فعاليات الخاصة بالمبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS ملف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية عن طريق توفير البدائل الإيجابية.

- ملف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمشاركة ومساهمة المصريين بالخارج في المبادرة.

- ملف استمارات «نورت بلدك» للعائدين من الخارج إثر أزمة كورونا.

- المشاركة في تنظيم 18 ملتقي لأبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

- رئاسة وحدة تكافؤ الفرص في التعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة.

- رئاسة إدارة الهجرة غير الشرعية.