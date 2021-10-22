إصابة 3 أشخاص في حادث بطريق الإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق «الإسماعيلية - السويس»، الصحراوي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة بتصادم سيارة مع عامود إنارة قرب مدخل قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج، وقالت مصادر طبية إن المصابين بينهم شخص في الأربعينيات من العمر وآخر في الثلاثينيات من العمر وأخر في العشرينيات من العمر، وأضافت المصادر أن المصابين خضعوا للتحاليل الطبية والأشعات اللازمة لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وإجراء الجراحات اللازمة لهم.

رفع كفاءة الطريق

ويشهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أعمال صيانة بدأت قبل 3 سنوات بتوسعة الطريق بالكامل وإعادة رصفه مرة أخرى، وقال شاهد عيان إن الحادث وقع بسبب عدم إضاءة الطريق ليلا مشيرا إلى أن الحوادث تكررت في المنطقة بسبب السرعة وبسبب عدم إضاءة الطريق.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، تفقد الطريق، أول أمس، يرافقه المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد بشارة أن الطريق سيكون محورا مروريا هاما لخدمة المواطنين المقيمين بمركز فايد وأهالي المحافظة إضافة إلى تسهيل حركة المرور بين الإسماعيلية والسويس.