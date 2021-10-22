لو شحن الكهرباء بيخلص بسرعة.. إزاي تتأكد من سبب نفاد شحن العداد يدويا؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، لجأ الكثير من المواطنين إلى تركيب عدادت الكهرباء مسبقة الدفع، إذ أن أي مواطن يقوم بشراء شقة جديدة أو بناء منزل جديد، يتقدم على توصيل الكهرباء للعقار الخاص به، ويتم تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع، ذلك الذي يعمل بنظام شحن كارت العداد بقيمة مالية معينة، ثم يتم إرفاقها في العداد الخاص بالعقار.

وفي كثير من الأحيان يعاني المستهلكون للكهرباء الذين لديهم عداد كهرباء مسبق الدفع من نفاذ كارت شحن العداد سريعا، الأمر الذي يجعلهم يكررون شحن الكارت الخاص بالعداد مرار وتكرارا في الشهر الواحد، ما يجعلهم يفكرون في عدم صحة عداد الكهرباء مسبق الدفع.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التأكد من صحة عداد الكهرباء مسبق الدفع، حتى يتم التأكد من قيمة الاستهلاك الشهري الخاص بالمستهلك، حتى يقوم بحل المشكلة إذا ظهرت مشكلة بالعداد، أو يقوم بترشيد الاستهلاك إذ ظهر هناك استهلاك زائد عن الشحن الموجود في الكارت، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

خطوات اختبار سلامة عداد الكهرباء مسبق الدفع

- يقوم المستهلك الراغب في التأكد من صحة عداد الكهرباء بفصل جميع أجهزة المنزل، بفصل الفيش الخاصة بالأجهزة وليس مفاتيح اللوحة.

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- أما بالنسبة للعداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- وبعد 15 دقيقة من الفصل يجب إعادة تشغيل الأجهزة.

- ثم بعد ذلك يقوم المستهلك بتسجيل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقي.

- وإذا كانت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فالعداد سليم.

- أما إذا تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقي يجب التوجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.