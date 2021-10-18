لتلاشي أخطاء الفواتير والقراءة الوهمية.. كيف تختبر سلامة عداد الكهرباء

يشكو عدد كبير من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية، من تسجيل العدادات الخاصة بهم لقراءات استهلاك غير صحيحة، وأحيانا وهمية لاتعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك، ما يؤدي إلى تعرض المشترك لدفع فواتير استهلاك شهرية كبيرة، ومغالى فيها بسبب عدم سلامة عمل العداد.

حتى لاتتعرض لدفع قيمة استهلاك شهري بشكل جزافي

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، عن عدد من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك لاختبار عداد الكهرباء ظاهريا من الخارج، للتأكد من سلامته، وأنه يعمل بكفاءة، حتى لايتعرض لدفع قيمة استهلاك شهري بشكل جزافي من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات اختبار سلامة عداد الكهرباء ظاهريا من الخارج

- افصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة)، وسجل قراءة العداد.

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع (العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت) يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى.

- بالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقى بالعداد مرة آخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن فإن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم وإذا كان المبلغ المتبقى ثابت اطمئن فإن العداد مسبق الدفع سليم.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع، ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بـ عدادات مسبوقة الدفع وذكية

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة الوزارة لاستبدال 30 مليون عداد تقليدي قديم بآخر مسبوق الدفع وذكي لمواكبة التطور التكنولوجي وللقضاء نهائيا على شكاوى المشتركين من القراءات الوهمية غير المعبرة عن الاستهلاك الحقيقي، والتي ينتج عنها أخطاء في فواتير الاستهلاك الشهرية للمشتركين.