نقل ملكية عداد الكهرباء للمستاجر.. تعرف على الطريقة والمستندات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الإجراءات والخطوات والمستندات المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها المستأجر لشركات توزيع الكهرباء لكيفية نقل عداد الكهرباء من مالك الوحدة السكنية إلى المستأجر

الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل عداد الكهرباء باسم المستأجر

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن المستأجر الجديد يجب أن يحضر عدد من المستندات إلى شباك خدمة العملاء بشركة توزيع الكهرباء لإنهاء إجراءات نقل عداد الكهرباء من مالك العقار أو الوحدة السكنية وهي كالتالي:

- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وللمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

نقل ملكية عداد الكهرباء في حال عدم حضور المالك إلى شركة توزيع الكهرباء

- حال عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام وبطاقة الوكيل والأصل للاطلاع، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

- تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري.

كيفية نقل عداد الكهرباء سواء بحضور المالك أو توكيل عنه

وأضاف المصدر، أن الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامٍ أو للمشتري الجديد، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

- التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- تقديم الأوراق المطلوبة مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- يوقّع المشترك الجديد على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

- حال شراء منزل أو عقار من ورثة يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة في حالة وفاة المشترك القديم.