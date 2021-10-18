«متحدث الكهرباء»: تركيب 550 ألف عداد كودي من أصل 1.8 مليون طلب

علق الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على الشائعات التي ترددت حول نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء، موضحًا: «نعتمد على الشركات المحلية في التصنيع لما لها خبرة كبيرة جدا، وهناك 1.8 طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية، جرى تركيب منه 550 ألف عداد».

متابعة الإجراءات

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شلش، مقدم برنامج «أحداث اليوم»، عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن شركات التوزيع تتابع أولًا بأول إجراءات التحول إلى العداد الكودي، موضحًا أن هناك أكثر من 900 ألف طلب جرى الاستجابة له، مشيرًا إلى وجود الطلبات أو الإجراءات التي تتطلب التحقق من العنوان أو رقم الهاتف، لذا يكون هناك بعض التأخير.

9 شركات توزيع

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه على أي شخص تقدم بطلب الحصول على العداد الكودي أن يتابع الإجراءات على المنصة الإلكترونية على مدار ساعات اليوم، لافتًا إلى أن هناك 9 شركات توزيع تعمل على تقديم العدادات الكودية: «أحيانا يكون هناك متطلبات لتركيب محولات في البيت، فالمباني المخالفة قد لا تكون كلها مخالفة، وأحيانا يكون هناك دور مخالف، أو عقار مخالف في حاجة إلى توصيل الكهرباء، وبالتالي إجراءات التنفيذ تتأخر،لأن البيت نفسه لا يكون مؤهلا فنيا لتركيب العدادات».

مميزات العداد الكودي

وأشار إلى أن العداد الكودي يمنح الكثير من المميزات، منها عدم تعرض أصحابها للمخالفات ومحاضر سرقة التيار الكهربي حتى تقنين الوضع، وتقدير الاستهلاك بشكل حقيقي، كما يمكن للشركات إصلاح أي أعطال كهربية، فأحيانا لا يمكن للشركات أن تصلح الأعطال بسبب المخالفة في التوصيل الكهربي.