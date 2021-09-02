«خلافات عائلية».. كشف ملابسات فيديو مصرع شخص بـ«خرطوش» في المنوفية

كثّفت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو تداولته حسابات على فيسبوك، يتضمن شجارا في دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، ومصرع شخص.

وأوضح الفحص، أنّه بتاريخ 26 أغسطس الماضي، تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغا بوجود مشاجرة ومصرع شخص في قرية عرب الرمل بدائرة المركز.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن بالانتقال تحديد طرفي المشاجرة، وتبيّن أنّهم طرف أول «مصاب بطلق خرطوش ولقي مصرعه فور إصابته»، وطرف ثاني (مدرس، ونجله، أحد أقارب الثاني، مقيمين بدائرة المركز).

وتبيّن أنّ المشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية، أطلق على أثرها نجل المدرس عيارا ناريا من سلاح خرطوش كان بحوزته على الطرف الأول محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وبسؤال شقيق المتوفى، أقرّ بمضمون ما جاء في الفحص، واتهم الطرف الثاني بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاد المتهم «نجل المدرس» جرى ضبط السلاح الناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.