الشاعر: عودة الحياة للفنادق والمطاعم لطبيعتها السابقة.. والشيشة «محظورة»

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار السماح للفنادق باستقبال النزلاء بكامل طاقتها الاستيعابية، يعيد طبيعة عمل الفنادق لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، التي ضربت العالم بداية العام الماضي.

ولفت «الشاعر» إلى أنه في بداية الجائحة اتخذت الدولة إجراءات احترازية لحماية أرواح العاملين بالقطاع السياحي والسياح الأجانب، فضلا عن الحفاظ عن صناعة السياحة ذاتها تمثلت في إغلاق المنشآت الفندقية والسياحية، حتى يتم تطهيرها وتعقيمها بالكامل، ثم سمحت ببدء استقبال النزلاء بالفنادق وبطاقة 25% من السعة الاستيعابية القصوى، ثم ارتفعت النسبة لـ 50% ثم 70%، إلى أن عادت لكامل الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

عودة كامل الخدمات المقدمة للنزلاء داخل الفنادق

وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه في بداية الجائحة أيضًا تم إغلاق النوادي الصحية وصالات الديسكو والجيم الموجود بالفنادق، إلا أنه مع تحسن الوضع الوبائي والسيطرة على فيروس كورونا بصورة شبه كاملة، عادت تلك الخدمات للعمل، لافتا إلى أن نحو 99% من الخدمات التي كانت موجودة بالفنادق قبل كورونا عادت للعمل حاليا؛ ما يؤكد أن القطاع السياحي المصري بدأ بالفعل مرحلة التعافي التام من الآثار السلبية التي ضربت صناعة السياحة.

حظر تقديم الشيشة

ومن جهته، كشف مصدر بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المطاعم ستبدأ أيضا في استقبال الزبائن بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية، لافتا إلى أن مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو عادت أيضا للعمل منذ أكثر من شهرين؛ بما يعني أن كافة الخدمات التي كانت تقدم قبل جائحة كورونا عادت كما كانت عليه عدا تقديم الشيشة.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يحظر على المطاعم والكافيتريات السياحية تقديم الشيشة حتى الآن، موضحا أن تلك القرارات سترفع من نسب إقبال الزبائن على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية خلال الفترة المقبلة.