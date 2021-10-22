تعرف على قيمة معاش تكافل وكرامة 2021

يتساءل الكثير من المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة، عن قيمة معاش تكافل وكرامة 2021، وترصد «الوطن» في السطور التالية عدد الأسر المستفيدة من البرنامج وكذلك آلية توزيع الدعم على مستحقيه.

قيمة وعدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف جنيه شهريًا، حيث يتم توزيع الدعم الشهري كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل نحو 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

آلية صرف معاش تكافل وكرامة 2021

وأكدت وزارة التضامن، أنه سيتم استخراج المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة» في نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنه تم استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح».

تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 2021

وفي سياق آخر، كرمت ، نيفين القباج وزيرة التضامن الطلاب المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة، وتقديم منح للطلاب الأولى بالرعاية، في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، الأحد الماضي، بمشاركة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ورؤساء الجامعات.

من ناحية أخرى، استأنف مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف مستحقاتهم من مكاتب البريد الأحد الماضي ، بداية من السبت 16 أكتوبر الجاري، لمن يصرفون الدعم من مكاتب البريد، فيما يتاح الصرف على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية.