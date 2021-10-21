معلومات عن حملة «بالوعي مصر بتتغير» ضمن مبادرة حياة كريمة «إنفوجراف»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق حملة بالشراكة مع مؤسسة حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل»، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن توجه الحملة خدماتها للمرأة المصرية في كل محافظات مصر.

الحملة تستهدف القرى والعزب والنجوع ضمن «حياة كريمة»

وتهدف الحملة إلى تحسين معيشة كل أفراد الأسرة المصرية، وتنمية مهاراتهم، ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، وتضم كل القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتشمل المرحلة الأولى محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا، وذلك بهدف نشر الوعي بخصوص الزيادة السكانية، والزواج المبكر، وزواج الأقارب.

«حياة كريمة» تستهدف توعية 15 ألف أسرة بقرى 3 محافظات

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز، لتشمل عددا كبيرا من السيدات في سن الإنجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 45 سنة، حيث توفر «التضامن» عيادات متخصصة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة في محافظات مصر، إضافة إلى مراكز الصحة المختلفة، مع إتاحة كل الاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية، وأيضًا توفر كل وسائل تنظيم النسل المناسبة لكل سيدة.

وتهدف الحملة إلى توصيل الرسائل التوعوية والإجابة على كل أسئلة السيدات والفتيات خلال فترة الحملة، وكل ما يتعلق بمشكلة زواج الأطفال إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل الزيادة السكانية وتربية النشء.

محاور مبادرة بالوعي مصر تتغير للأفضل

وتشمل المبادرة الجديدة على ٥ محاور رئيسة وهي: (الصحة الإنجابية «اثنين كفاية» ، مشروعات تنمية المرأة الريفية ، تكافل و كرامة، تنمية وطفولة، حياة كريمة)، وشملت الخدمات التي قدمتها المبادرة عيادات خارجية نساء وأطفال، بمحافظة المنيا، مركز العدوة لمدة ١٠ ايام بمحافظة المنيا.