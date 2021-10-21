بالأرقام.. تفاصيل الدعم النقدي للأولى بالرعاية حتى أكتوبر الجاري

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ما يزيد على 3 ملايين و811 ألف و874 أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم «كرامة» على مستوى المحافظات بلغ نحو مليون و330 ألفا و550 حتى أكتوبر الجاري، مقارنة بمليون و319 ألفا و505 مستفيدين في سبتمبر الماضي، والذي يستهدف المسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة، حيث يحصل المسنين والعاجزين عن العمل على دعم شهري يصل إلى 450 جنيها، فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 367 ألفا و12 شخصا.

دعم «تكافل» لـ2 مليون و114 ألف أسرة

وأضاف التقرير، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل» بلغ 2 مليون و114 ألفا و113 مستفيدا خلال أكتوبر الجاري، مقارنة بـ2 مليون و112 ألف مستفيد حتى سبتمبر الماضي، حيث يمنح تكافل للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف، والدخل القليل، التي لا تمتلك عقارات أو حيازات زراعية، شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليه أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم «تكافل» للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق اللأزمة لأقرب وحدة شؤون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

تفاصيل الدعم النقدى للطلاب

وولفت إلى أنه سيتم دعم أكثر من 50 ألف طالب سيلتحقون بالجامعة من أبناء تكافل وكرامة، حيث يتم دعم الطالب الجامعي من أبناء «تكافل وكرامة»، بدفع مصروفات الجامعة له، ودعمه نقديا بـ200 جنيه، بخلاف دعم أسرته بنحو 500 جنيه، ومساعدتهم في أبحاثهم، و يحصل طالب ابتدائي على 80 جنيها، وطالب إعدادي 100 جنيه دعم مستمر على مدار العام، فيما يحصل طالب الثانوي على 140 جنيها.