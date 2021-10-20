«البيئة»: إزالة 14 عشا لصيد الصقور بالفيوم وضبط الأدوات المستخدمة

نظمت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة، 4 حملات تفتيشية مكبرة بنطاق محميات الفيوم، للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية وخاصة الطيور المهاجرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملات أسفرت عن تدمير عدد 14 عش صيد مخصصة لعمليات الصيد الجائر للصقور، بالإضافة إلى العثور على عدد 20 صقرا، علاوة على مصادرة أدوات الصيد المستخدمة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة.

وزيرة البيئة: إطلاق الصقور المضبوطة لاستكمال رحلتها بعد التأكد من سلامتها

وأضافت «فؤاد»، أن خبراء المحميات والحياة البرية بالوزارة قاموا فور الانتهاء من الحملات بمعاينة الصقور المضبوطة وتوفير الرعاية المناسبة لها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية ثم إعادة إطلاقها لاستكمال رحلتها.

وشددت وزيرة البيئة على قيام قطاع حماية الطبيعة بالوزارة خلال موسم هجرة الطيور بالتصدي لكافة أعمال الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة وتوفير الحماية لها أثناء رحلتها السنوية خلال فصل الخريف، وذلك بتنفيذ الحملات التفتيشية بمسار هجرتها بمصر، بما يضمن تنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالطيور المهاجرة وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

رفع الوعي البيئي بأهمية التنوع البيولوجي

وتقوم الوزارة برفع الوعي البيئي بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة في حماية البيئة، سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات، أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أو من موقع الوزارة الإلكتروني.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين، بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة للإنسان والبيئة، ولعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.