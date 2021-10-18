العالمية لخريجي الأزهر تشارك في يوم البيئة العربي بمركز النيل

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الإثنين، في الاحتفال بيوم البيئة العربي، والذي أقامه مركز النيل التابع لرئاسة الجمهورية بالمنصورة، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة.

وقالت الدكتورة أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والمشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، إننا نواجه آثار التغير المناخي والتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية ومشاكل الصرف الصحي على البيئة والنفايات وغيرها من المخاطر الذي تهدد البيئة، لذا فأن الاهتمام بالبيئة يشكل أحد محاور العمل التنموي والتماسك الاجتماعي.

أسس إنسانية مشتركة

وأضافت عثمان، إننا نعيش في عالم واحد على أسس إنسانية مشتركة؛ والبيئة هي القاسم المشترك بين شعوب الأرض كلها، مؤكدة أن الموضوعات المرتبطة بقضية تغير المناخ أصبحت عديدة وتحتاج لحوار حقيقي بين كافة الأطراف.

وأشارت عثمان، إلى أن مصر حرصت على تسليط الضوء عليها خلال رئاستها لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي «COP 14»، لافته أنه من هنا أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف نداءً إنسانيا، خلال كلمته في قمة قادة الأديان للتغير المناخي بالفاتيكان من أجل الوقوف بالمرصاد في وجه أي نشاط يضر بالبيئة أو يفاقم من أزمة تغير المناخ.

شيخ الأزهر دعا علماء الدين لتحمل مسؤولياتهم في قضية التغير المناخي

وتابعت عثمان، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، دعا علماء الأديان ورجالها أن يقوموا بواجبهم الديني في تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه القضية، ولقد أولى قادة الأديان هذا الأمر أهمية فحذروا من خطر التغير المناخي، كما أوصوا برفع الوعي بالقضية وتنظيم لقاءات معهم.

وأشارت عثمان، إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» على مستوى الجمهورية، والتي تركز بشكلٍ كبيرٍ على دمج الشباب وطلاب المدارس في العمل البيئي، وتم تخصيص يوم للشباب ضمن اجتماعات مجموعة عمل ما قبل المؤتمر القادم في ميلانو بإيطاليا، مما يؤكد على أهميتهم كجزء من الحوار والحل.

تمكين المرأة

وناقشت الدكتورة أولفت جاد الرب عميدة كلية التجارة الأسبق وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال كلمتها، تمكين دور المرأة في المجتمع من خلال خبرتها التي اكتسبتها في الحياة اليومية بالمنزل والعمل، ودور المرأة المهم في البرلمان ومؤسسات المجتمع.

كما ألقت الدكتورة داليا سالم الأتربي عضو المجلس القومي للمرأة، كلمة عن النفايات الخطرة وتأثيرها الضار على البيئة، بالإضافة إلى طريقة تدوير القمامة بالشكل الصحيح وعدم التخلص منها عن طريق رميها في الشوارع والطرق العامة.

الدولة صرفت 34 مليار جنيه في مجال العمل البيئي

وأثنى الدكتور ياسر الجمل، على التعاون المثمر بين جهاز شئون البيئة بمحافظة المنصورة والمنظمة، قائلا: إن جهاز شئون البيئة يعمل على رفع الوعي البيئي للمجتمع من خلال التوعية الإعلامية.

وأضاف الجمل، أن الدولة صرفت مبلغ 34 مليار جنيه في مجال العمل البيئي من خلال مكافحة حرق قش الأرز من المزارعين، كما تعمل على تحويل حرق قش الأرز إلى خشب مثل نموذج دولة ألمانيا، مؤكدًا أن الوزارات تتكاتف لدعم خطة الدولة في التنمية لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

شارك باللقاء أعضاء هيئة التدريس من مسؤولي مشروع سفراء الأزهر بكليات جامعة الأزهر بالمنصورة.