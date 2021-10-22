مرسى علم تستقبل أولى رحلات السياحة الإيطالية.. و17رحلة من أوروبا

تستعد مرسي علم، جنوب محافظة البحر الأحمر لاستقبال 18 رحلة طيران غدا السبت تقل سائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من بينها أولى رحلات السياحة الايطالية بواقع رحلتين من مطاريّ فيرونا وبولَونيا بإيطاليا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

استقبال أولى رحلات السياحة الايطالية بالورود

ومن المقرر أن تستقبل سلطات مطار مرسى علم الدولي أولى رحلات الطيران الإيطالية بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقاً للبرتكول الدولي في المطارات الدولية.

فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي للكشف على الركاب

وخصصت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم الدولي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب72ساعة.

عودة السياحة الإيطالية إلى مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بمرسى علم استعدادت الفنادق لاستقبال السياحة الإيطالية عقب انقطاع دام كثيرا منذ جائحة كورونا، لافتًا إلى أن السياحة الإيطالية تعود إلى فنادق مرسي علم عبر 4 رحلات طيران أسبوعياً بواقع رحلتين غدا السبت ورحلتين بعد غد الأحد.

مطار مرسي علم يستقبل 18 رحلة طيران من مطارات أوروبا

وأشار «عثمان»، في تصريحات لـ «الوطن»، اليوم الجمعة، أن مطار مرسى علم يستقبل رحلتا السياحة الايطالية غدا السبت بالإضافة إلى 16 رحلة طيران أخرى من أوكرانيا وبولندا والتشكيك وبيلاروسيا وألمانيا وفرنسا ورحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.