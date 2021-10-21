استعدادت مكثفة بفنادق مرسى علم لعودة السياحة الإيطالية

استعدت فنادق مرسى علم، لعودة السياحة الايطالية، وذلك عقب قرار الحكومة الإيطالية باستئناف رحلات الطيران السياحية لعدد من الدول، بينها مصر، من خلال ممرات سياحية آمنة من فيروس كورونا، على أساس تجريبي، ومن خلال بروتوكولات أمنية دقيقة.

استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال السياحة الإيطالية

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي، بمرسي علم، استعدادت الفنادق لاستقبال السياحة الإيطالية بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لافتاً إلى وصول أولى رحلات الطيران الإيطالية إلى مطار مرسى علم الدولي يوم السبت المقبل.

وأشار «عثمان»، لـ«الوطن»، اليوم، أن وزير الصحة الإيطالي «روبرتو سبيرانزا»/ وقع مرسوم بعودة السياحة الايطالية الي عدة وجهات من بينها مصر من خلال ممرات سياحية آمنة من فيروس كورونا من بينها مصر، وستقتصر علي المناطق السياحية في مدن شرم الشيخ ومرسى علم بالبحر الأحمر بالإضافة إلى جزر المالديف وسيشل وموريشيوس وجمهورية الدومينيكان، حيث وصفت وزارة الصحة الإيطالية هذه الدول بأنها أماكن سياحية خاضعة للرقابة.

إشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الوقائية في مصر

وأكد «عثمان»، أن عودة الرحلات السياحية الإيطالية لمصر ومرسي علم يؤكد مدى التزام مصر بالإجراءات الإحترازية ونجاحها في مواجهة فيروس كورونا، مشيدا بدور الدولة في إدارة أزمة جائحة كوورنا، وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة المصرية تلقت إشادة من منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي، استقبل اليوم الخميس، 11 رحلة طيران سياحية تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر والتشكيك وبولندا.