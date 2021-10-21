مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين عبر 75 رحلة طيران من أوروبا

تستعد سلطات مطار مرسى علم الدولي، لاستقبال 75 رحلة طيران من قادمة من مطارات أوروبا ألمانيا والتشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وبيلاروسيا وفرنسا ولتوانيا، على متنها آلاف السائحين وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، فضلا عن مراجعة الإجراءات الأمنية بصالات والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة حرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

فرق طبية لتوقيع الكشف الطبي على الركاب

من جانبه، أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم الدولي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل فورية في حالة عدم تقديم ما يفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم ب72ساعة.

مطار مرسي علم يستقبل أعلى معدل حركة طيران

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بمرسى علم، أن مطار مرسي علم الدولي يستقبل الأسبوع الجاري أعلى معدل حركة طيران منذ جائحة كورونا حيث أنه من المقرر وصول 75 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا بواقع 8 رحلات من ألمانيا، و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا ورحلة من فرنسا وأخرى لتوانيا و7 رحلات داخلية وخطوط بترولية.

عودة السياحة الايطالية إلى مرسى علم

وأضاف «عثمان»، لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم تستعد أيضا لاستقبال السياحة الإيطالية مرة أخرى، بعد انقطاع دام لقرابة عاملين، حيث وقع وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا مرسوم بعودة السياحة الإيطالية إلى عدة وجهات من بينها مصر، لافتاً إلى أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية ومن المتوقع أن يكون الموسم السياحي الشتوي زاخما بالسائحين.