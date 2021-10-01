وداع الصيف بمهرجان البطيخ على شواطئ مرسى علم بمشاركة السائحين (صور)

ودعت مدينة مرسى علم الساحلية، فصل الصيف، بتنظيم مهرجان البطيخ على الشواطئ، بمشاركة عدد كبير من السائحين من المصريين والأجانب، من جنسيات أجنبية مختلفة، باستخدام ما يقرب من طن ونصف بطيخ، وبمشاركة 11 شيفا، حيث تم عمل أشكال متنوعة ونحت ورسومات على البطيخ، وعمل عصائر بطيخ طازجة، على الشواطئ المفتوحة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، وسط فرحة وسعادة جميع المشاركين، كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

وداع الصيف بمهرجان البطيخ في مرسى علم

وقال عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، إن الفنادق دائما ما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة، حيث تم تنظيم مهرجان البطيخ، تزامنا مع انتهاء فصل الصيف، وذلك في الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك ورومانيا وألمانيا.

استخدم طن ونصف بطيخ بمشاركة 11 شيفا

وأوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنه تم استخدام ما يقرب من حوالي طن ونصف بطيخ بمشاركة 11 شيفا، حيث تم عمل أشكال مختلفة، ونحت ورسم على البطيخ، وعمل عصائر فريش، وذلك كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة، حيث حرص السائحين الأجانب على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

انتعاشة سياحية بشواطئ مرسي علم

وأشار إلى أن شواطئ مرسى علم، تشهد انتعاشة سياحية هائلة لأول مرة منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 بالمائة، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات السياحة القادمة من المدن الأوربية، حيث تستقبل فنادق مرسى علم الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم، الآلاف من السائحين الأجانب، عبر 69 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ولفت إلى استعداد فنادق مرسي علم لاستقبال عودة السياحة الايطالية، حيث أعطت إيطاليا الضوء الأخضر لمواطنيها للسفر إلى 6 دول من بينها مدن مرسى علم وشرم الشيخ بمصر، وذلك من خلال ممرات سياحية آمنة.