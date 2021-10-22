بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بالسويس

تنقل القناة الأولى المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بالسويس على الهواء مباشرة.

وحددت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة، بعنوان النبي «صلى الله عليه وسلم» معلماً ومربياً، لتضيف التأكيد على أخذ اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة ومنها لقاح كورونا «کوفید 19»، مؤكدة على أنه أمر هام من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة، ويدخل في باب الحفاظ على النفس والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع بأسره وهي غايات معتبرة شرعا.

نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وجاء نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف كالتالي: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: {فيما رحمة من الله لنت لهم}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعـد».

وأضافت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة القادمة: «فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للبشرية في سمو التربية، وحسن التعليم، فكان صلى الله عليه وسلم معلما رحيما، ومربيا حكيما، يأخذ بالرفق، ويعلم بالحسنى، لا سيما وهو القائل صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يبعثني معلنا، ولا متعثنا، ولكن بعثني معلما، وميسرا)، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائه، ولا ينزع من شيء إلا شائه)».

وأوضحت خطبة الجمعة المقبلة: «المتدبر في سيرة نبينا (صلى الله عليه وسلم) يجد أنه خير معلم لأصحابه (رضي الله عنهم)، وللبشرية جمعاء؛ وأنه (صلى الله عليه وسلم) أرحم الخلق بالخلق، وأرأف الناس بمن يعلمهم ويؤدبهم ويوجههم، فهذا معاوية بن الحكم (رضی الله عنه)، يقول: بينما أنا أصلي مع النبي (صلى الله عليه وسلم) إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: والكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني سكت، فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما قهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، والتهليل، وقراءة القرآن)».