تعرف على أسعار الأسماك في الإسماعيلية

يبدأ موسم الأسماك بالإسماعيلية في الازدهار مع بداية شهر أكتوبر لوجود كميات كبيرة من «الأسماك المبطرخة»، في الأسواق وخاصة أسماك قناة السويس ومنطقة البحيرات في الإسماعيلية.

أسعار الأسماك تبدأ من 22 جنيه للكيلو

وتتراوح أسعار الأسماك خلال هذا الأسبوعبين 22 جنيه للكيلو الواحد للبلطي و25 جنيه للبلطي الممتاز، فيما وصل سعر الجمبري الجامبو بمنافذ هيئة قناة السويس إلى 150 جنيه للكيلو و100 جنيه للجمبري الوسط.

وتختلف الأسعار بين سوق السمك بمنطقة المحطة الجديدة وأسواق هيئة قناة السويس، حيث تتميز أسعار أسواق الهيئة بانخفاض ملحوظ عن باقي الأسواق فيما يتميز سوق المحطة الجديدة بأفضلية الأسماك الموجودة واختلاف أنواعها.

السهلية والبوري بـ 65 والدنيس بـ 100 جنيه

وبلغ سعر الكيلو للسمك البوري 65 جنيها للكيلو فيما وصل سعر السهلية إلى 65 جنيها، داخل منافذ هيئة قناة السويس، ووصل سعر الدنيس إلى 100 جنيه للكيلو فيما سجل سعر القاروص 100 جنيه للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو «سمك اللاشيتا»، 70 جنيها للكيلو الواحد، وبلغ سعر كيلو اللوت 75 جنيها للكيلو فيما بلغ سعر كيلو الطوبارة 50 جنيها للكيلو الواحد.

وقال محمد علي تاجر أسماك أن موسم الأسماك خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تسجل أفضل الأسعار التي تميز مواسم الأسماك لانتشار أسماك البطارخ، وأضاف أن معظم الأسماك وخاصة أسماك قناة السويس تحمل البطارخ في بطنها وبعض الأنواع بأحجام كبيرة كالبوري واللوت والطوبارة وهو مايزيد من إقبال المواطنين نسبيا على موسم الأسماك.