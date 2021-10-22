لأول مرة.. «الأوقاف» توفر 100 ألف زي أزهري في عام واحد

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء الموافق 26\10\2021 م توزيع الزي الثالث للأئمة، حيث يتم توزيع 5000 زي جديد كدفعة أولى من صرف الزي الثالث و4000 عمامة للأئمة كدفعة أولى من توزيع العمائم لهذا العام المالي 2021\2022 م، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف توفر هذا العام المالي 2021\2022 م أكثر من مائة ألف زي أزهري يتم توزيعها كاملة على الأئمة في عام واحد لأول مرة في تاريخ الوزارة منذ إنشائها.

وزير الأوقاف: تاريخ أهل السويس تاريخ مشرف في الفداء والصمود والتضحية

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أن تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية والصمود ، وأن ملحمة أكتوبر قد كشفت عن معدن المصري الأصيل جيشًا وشعبًا، وعلينا أن نستلهم من هذه الملحمة العظيمة روحًا جديدة في البناء والتعمير. وقال إن معركة الوعي معركة هامة لا تقل أهمية عن معركة الميدان، وعلينا أن نبني ملحمة ثقافية عظيمة تتوازى مع بنائي الملحمتين العسكرية والاقتصادية.

دور المسجد وإمامه دور رائد في معركة الوعي

كما أشار إلى اهتمام الدولة المصرية بتحسين أحوال الأئمة علميًا من خلال برامج التدريب وماديًّا من خلال تحسين أوضاعهم المادية وتوفير الزي اللائق بهم، وأن الوزارة بصدد توفير أكثر من مائة ألف زي أزهري هذا العام المالي 2021\2022 م في سبيل توفير الزي اللائق للإمام، وأنها ستكثف جميع برامجها التدريبية لرفع كفاءة الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، كما أنها ستكثف جميع برامجها التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات من خلال مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومبادرة سكن ومودة، لتثقيف المتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج، ومبادرة «حق الطفل» في ثقافة رشيدة، وغير ذلك من البرامج والندوات والمحاضرات والمسابقات التي تسعى الوزارة من خلالها لتكثيف جهودها في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الشباب والنشء عن أية أفكار متطرفة أو هدامة.

واعتادت وزارة الأوقاف على توزيع الزي الأزهري في مرات سابقة على الأئمة، ولكنها المرة الأولى التي ترفع فيها الوزارة عدد الزي الذي يعتم توزيعه هذا الرقم الضخم بواقع 100 ألف زي أزهري جديد يتم توزيعها في عام واحد.

وزير الاوقاف يؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية التعاون المستمر بين كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء في نشر الوعي المستنير، والذي يترجم من خلال عدة أنشطة من أهمها التدريب المشترك والقوافل المشتركة ومنها قافلة علماء الأزهر والأوقاف المشتركة لمحافظة السويس اليوم الجمعة بمناسبة عيدها القومي.

كما أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى أهمية الإقبال على أخذ لقاح كورونا «كوفيد 19»، مؤكدًا على أن ذلك من الأخذ بالأسباب المشروعة ومن باب الحفاظ على النفس وعلى الأمن الصحي العام للمجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.