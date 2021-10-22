كراكة إماراتية تشارك في مشروع توسعة قناة السويس

أنهت الكراكة الإماراتية «المرفأ»، التابعة لشركة الجرافات الإماراتية أعمال تجهيزها استعداد للعمل ضمن أسطول الكراكات في مشروع توسعة وتعميق قناة السويس في المنطقة الجنوبية للقناة.

مصادر ملاحية: الكراكة وصلت السبت الماضي وتستعد لبدء أعمال التعميق

وقالت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس إن الكراكة وصلت السبت الماضي إلى منطقة البحيرات داخل المجرى الملاحي لقناة السويس بواسطة إحدى سفن الشحن العملاقة، وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه فور وصول الكراكة بدأ المهندسون في تجهيزها لبدء العمل في المشروع مشيرا إلى ارتفاع عدد الكراكات المشاركة في المشروع إلى 5 كراكات.

وأوضحت مصادر بهيئة قناة السويس أن الكراكة مستقرة حاليا في القطاع الجنوبي لمنطقة البحيرات تمهيدا لبدء عملها إلى جانب الكراتين مهاب مميش وحسين طنطاوي.

وشاركت الكراكة «المرفأ»، في مشروع حفر قناة السويس الجديدة في عام 2015 ضمن أسطول شركة الجرافات الإماراتية وأسطول التحدي لما لها من إمكانيات ضخمة وقدرات كبيرة على الحفر والتعميق.

مصدر ملاحي: تجهيز أحواض للترسيب قرب الكراكة

ولفتت مصادر بهيئة قناة السويس إلى تجهيز أحواض للترسيب بجوار منطقة عمل الكراكة عقب انتهاء أعمال الحفر الجاف لتوسعة المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى رفع مليون و250 ألف متر مكعب من الرمال بالحفر الجاف قبل بدء عملية التكريك.

وكانت الكراكة «مهاب مميش»، انضمت للعمل رسميا في اسطول القناة خلال سبتمبر الماضي إلي جانب الكراكة حسين طنطاوي بعد وصولهما من هولندا خلال الاشهر القليلة الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة قناة السويس فإن مشروع تطوير المجري الملاحي لقناة السويس يستهدف إزدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، إضافة إلى توسعة المجري وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وعمق 27 متراً.