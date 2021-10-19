رئيس هيئة قناة السويس: نتطلع لتعاون مشترك مع اليابان

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالسفير «نوكي ماساكي»، السفير الياباني في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك.

ربيع: علاقة مصر باليابان تاريخية

وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر واليابان على المستويين الشعبي والرسمي، متمنيا النجاح لكافة المساعي الهادفة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات.

وقال «الفريق ربيع»، إن استراتيجية تطوير هيئة قناة السويس 2023 تصبوا إلى تحقيق أهداف طموحة على صعيد عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة بالإضافة إلى تفعيل خطة التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة.

وقال إن الهيئة تتطلع إلى فتح آفاقا جديدة للتعاون مع شركاء النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لاستراتيجية التطوير، مشيراً إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس يتصدر أولويات أجندة العمل نظرا لأهميته الشديدة في رفع عامل الأمان الملاحي وهو ما سيتم بالتوازي مع دعم أسطول الهيئة بوحدات بحرية جديدة من قاطرات مصاحبة ولنشات الإرشاد بالإضافة إلى وحدات بحرية متطورة في مجال الإنقاذ البحري.

وأكد الفريق أسامة ربيع، ثقته في أن تثمر العلاقات الممتدة بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات اليابانية لتحقيق خطوات جيدة في المجالات التي تدعم تنفيذ استراتيجية التطوير بالهيئة، مثمنا دور السفير الياباني خلال فترة عمله بالقاهرة على مدار السنوات الماضية، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد بدولة السويد نهاية العام الحالي.

السفير الياباني: قناة السويس لها موقع جغرافي فريد

وأشاد السفير الياباني بما تشهده هيئة قناة السويس من تطوير شامل على صعيد تطوير المجرى الملاحي للقناة والأسطول البحري التابع للهيئة، مؤكدا أن قناة السويس تتمتع بأهمية خاصة نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وهو ما يجعلها محور هام لليابان لتعزيز التجارة في المحيط الهادئ وأحد الدعائم الهامة للعلاقات المصرية اليابانية.

وأعرب السفير الياباني عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، و هيئة قناة السويس، في المجال التقني والفني والدراسات التسويقية والتدريب.