«عاشق ومداح» عرض مسرحي على ضفاف قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس عن تدشين عرض فني أمام نادي الشاطئ «الدنفاه»، في الإسماعيلية بقيادة الدكتور أحمد الكحلاوي لمدة 10 أيام.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن نادي الشاطئ التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية سيستضيف العرض المسرحي «عاشق ومداح»، والذي يلعب بطولته الفنان القدير أحمد ماهر، والدكتور أحمد الكحلاوي، والفنانة لبنى الشيخ والفنان رضا إدريس، بمناسبة احتفالات أكتوبر والمولد النبوي.

ولفتت إلى أن العرض يضم عددا من شباب الفنانين، ويساهم في بث روح البهجة والسعادة في نفوس العاملين بالهيئة وأسرهم وأهالي الإسماعيلية بالكامل تحت رعاية تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس فإن العرض المسرحي يمتد لمدة 10 أيام خلال الفترة 19/ 10 وحتى 28/ 10 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءاً، ويتم عرضه بصورة مجانية.

عاشق ومداح: عرض مسرحي يستعرض قصة وطن

ويعتبر العرض المسرحي «عاشق ومداح»، أحد العروض المسرحية التي نات اعجاب عدد كبير من المواطنين وتم تقديمه في عدة أماكن، وتحكي المسرحية حكاية حب الوطن من خلال قصص وحكايات وطنية مرت عبر تاريخ مصر العظيم مسلطة الضوء علي عدد من الانجازات التي استطاع المصريون تحقيقها رغم الصعوبات والتحديات وعلى رأسها محاربة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية في السبعينيات والتسعينيات مروراً بفترة ما بعد ثورة 30 يونيو.

وشارك في العرض خلال الفترة الماضية كلاً من «أحمد الكحلاوي، وسميرة عبدالعزيز، وأحمد ماهر، ومنير مكرم، ونخبة كبير من نجوم الفن المصري والطرب الأصيل من تأليف وأشعار محمد الصواف، وتصيم الاستعراضات د. عماد سعيد»، وإخراج عبدالغني زكي.