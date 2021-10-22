افتتاح مسجد في البحيرة بتكلفة مليوني جنيه

شهدت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، افتتاح مسجد جديد بتكلفة إجمالية مليوني جنيه، اليوم، في حضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الذي أكد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

جهود ذاتية

وعلى هامش افتتاح المسجد، أشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة لتيسير إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

عدد المساجد

وأشار «آمنة»، أنه منذ عام 2018 وحتي الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 285 مسجدا بتكلفة تجاوزت 390 مليون جنيه/ ما يعكس اهتمام الدولة بالبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استمرار حملات إزالة التعديات

من جهة أخرى، تواصلت حملات إزالة التعديات بمدن ومراكز البحيرة وأسفرت عن إزالة 20 تعديا بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 8235 م٢، حيث جرة إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 1200 متر عبارة عن مفاحم مخالفة للبيئة بحوش عيسى، و3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1040 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات.

وأسفرت الحملات أيضا عن إزالة حالة تعدٍ في المهد بمساحة 180 م٢ بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية لسمل خرسانى، وإزالة حالتي تعدٍ بمساحة 75 م برشيد.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.