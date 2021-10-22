وزير الشباب: إنشاء نادي للفروسية ومضمارين للهجن بالسلوم والعلمين

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إنشاء أول نادى للفروسية في مطروح ومضمارين للهجن، الأول في مدينة السلوم والثاني في مدينة العلمين، لتنشيط الرياضات التي يتميز بها أبناء محافظة مطروح، بما يساهم في إحياء التراث بالمحافظة، ودعم الأندية الكبرى ومراكز الشباب بصالات جيم مجهزة بأحدث الأجهزة، بعد استجابته لعدد من المطالب التي تقدم بها أعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح.

جاء ذلك على هامش زيارتة لمحافظة مطروح، اليوم، ولقائه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونواب المحافظة، ورئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح الشيخ صلاح جبر، وحمد خالد رئيس لجنة التراث المشرفه على سباقات الهجن بمطروح.

تفاصيل زيارة وزير الشباب والرياضة مطروح

والتقى محافظ مطروح بوزير الشباب والرياضة بمكتبه في حضور نواب مطروح، ضمن زياراته الميدانية التي يقوم بها لمختلف المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، وجرى بحث موقف تطوير مراكز شباب وأندية المحافظة، كما تناول الإجتماع رفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء ملاعب خماسية منجلة، وملاعب قانونية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

16 مليون جنيه لدعم الأندية ومراكز الشباب في مطروح

وقال محافظ مطروح خلال افتتاح مسجد المثاني بنطاق مركز ومدينة النجيلة، إن وزارة الشباب والرياضة دعمت مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية خلال الفترة الأخيرة بـ16 مليون جنية، وننتظر المزيد لدعم محافظة مطروح الحدودية في الرياضة ضمن توجيهات الرئاسة بدعم جميع المحافظات الحدودية بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة.