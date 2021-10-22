500 قافلة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في محيط مساجد المنوفية

انطلقت اليوم الجمعة، القوافل المتنقلة، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المساجد الرئيسية بقرى محافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل جوده وكيل وزاره الصحه بالمنوفية .

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد المراكز المتنقلة في المساجد

وتفقد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عدد من مراكز اللقاح في المساجد بمركزي شبين الكوم والباجور، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة، مشددا على حق المواطنين في الحصول على اللقاح عبر المراكز المتنقلة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، مشيدا بالأطقم الطبية التي تقوم بدور بطولي منذ بدء الجائحة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراكز المتنقلة للقاحات كورونا بلغت 200 مركز متنقل للحصول على اللقاح، مؤكدا أن الاطقم الطبية تعمل بشكل مستمر وسط إقبال كبير من المواطنين لتلقي اللقاح، مضيفا أن اللقاحات متوفرة وآمنة ومجانية.

ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا في المنوفية

علي صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، مطالبا الجميع باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتزاية اللازمة حفاظا على حياتهم، مضيفا أن هناك استعداد كامل من مديرية الصحة لمواجهة أي زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس .