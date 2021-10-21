محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية في سرس الليان ومنوف

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية اليوم الخميس، بعدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة منوف وسرس الليان، حيث تفقد أعمال الرصف بطريق منوف الحامول بطول 700 م، تنفذه الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مليون جنيه .

محافظ المنوفية يتابع رصف الطرق في منوف

وتابع محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة السن الأساسية بطريق «منوف- الحامول»، الممتد من طريق السرساوية، وتم الانتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة وجاري تركيب بلاط الإنترلوك بعد الانتهاء من أعمال الرصف .

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بإعداد تصور تفصيلي لتطوير الجزيرة الوسطى بالطريق مع ضرورة البدء فورا في أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بمنطقة البطحة إمتداد مدخل مدينة منوف وزرع أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة، كما وجه بتكثيف معدلات الآداء مع العمل بالتوازي فى كافة أعمال التطوير بالمدينة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المركز بمحافظة المنوفية .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جارى العمل على قدم وساق في تطوير ورفع كفاءة ورصف 7 شوارع بالمدينة ، فضلا عن تركيب بلاط الإنترلوك بـ 17 شارع ، ومنها شارع السحراتى بطول 800 متر وشارع بين النهدين بطول 500 متر ، وكذا شارع الجوازات وشاهين ومصطفى كامل ، وشارع عزبة الملك تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع .

محافظ المنوفية يتفقد تنفيذ سوق سرس الليان

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال تطوير سوق سرس الليان النموذجي بتكلفة 2 مليون و750 ألف جنية بمساحة 1570 م2، ويضم السوق النموذجي أربعة أجزاء، حيث جاري إنشاء الهيكل المعدني وأعمال النجارة والقواعد الخرسانية، ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود للانتهاء فى أقرب وقت، موجها رئيس المدينة إلى رفع نواتج الهدم وتراكمات القمامة بمنطقة السوق فورا.