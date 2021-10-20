أخبار المنوفية اليوم.. قافلة طبية موسعة ومنع دخول المدرسين بدون لقاح

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عدداً من الأحداث الهادئة، حيث نظمت مبادرة حياة كريمه قافلة طبية موسعة في قرية جريزة ابوداود، في مركز السادات، بالتعاون بين عدد من الجهات، كما قررت مديرية التربية والتعليم منع دخول الموظفين بدون تلقي اللقاح، فيما انطلقت المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف علي العيون واجراء عدد من العمليات الجراحية.

قافلة طبية موسعة لحياة كريمة في مركز السادات

ونظمت مبادرة حياة كريمه بالمنوفية، قافلة طبية كبيرة في قرية «جزيرة أبو داود» بمركز ومدينة السادات، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة المنوفية، وجامعة مدينة السادات، ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، استهدفت القافلة الكشف على 375 أسرة، وذلك في مختلف التخصصات.

وشملت القافلة الطبية الموسعة توزيع الأدوية وإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأطراف الصناعية بالمجان، كما تتضمن القافلة الطبية توفير لقاحات فيروس كورونا وأعمال المبادرة الرئاسية «100مليون صحة»، للكشف على أمراض الكلى وصحة المرأة والأسرة، فضلاً عن توفير جامعة مدينة السادات قافلة بيطرية كبيرة تشمل الكشوفات والعلاج و العمليات مجاناً.

منع دخول العاملين للجهات التعليمية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

وقررت مديرية التعليم بالمنوفية منع دخول العاملين بقطاع التعليم الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لمقار عملهم بجميع المنشآت التابعة لقطاع التعليم بالمنوفية بعد منتصف نوفمبر المقبل أو تقديم العاملين لتحليل PCR كل ثلاثة أيام، كما تقرر عدم السماح بدخول المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لأي من المنشآت التعليمية اعتبارا من الأول من ديسمبر.

انطلاق القافلة الطبية نور حياة في المنوفية

وانطلقت القافلة الـ 33 ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن القافلة تقام بنطاق مراكز أشمون والباجور والشهداء والسادات وبركة السبع، وتستهدف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.