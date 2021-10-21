750 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في محافظة المنوفية

أكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن قوافل لقاحات فيروس كورونا الثابته والمتنقلة تقوم بدور هام في تطعيم جميع أبناء المحافظة باللقاح في ظل توجيهات الدولة بالحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من خلال توجية حملات التطعيم المتنقلة لتغطية جميع القرى، للانتهاء من تطعيم جميع المواطنين بالمحافظة .

750 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من أبناء محافظة المنوفية، بلغ 750 ألف مواطن، بما في ذلك الحملات المتنقلة والمراكز الثابتة، ومراكز التطعيم في الجامعات، ومراكز تطعيم المسافرين، وتطعيم الجهات الحكومية وفق خطة المحافظة .

55 مركزا ثابتا لتلقي لقاح فيروس كورونا في محافظة المنوفية

وأوضح «جوده»، في تصرح صحفي، أن المراكز الثابتة في محافظة المنوفية تم رفعها إلى 55 مركزا تسهيلا على المواطنين، وللتوسع في تلقي لقاح كورونا، مطالبا جميع أبناء محافظة المنوفية بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح في هذه المراكز وتحديد موعد، مؤكدا أنه في حالة وجود قافلة متنقلة بالقرية التابع لها الشخص يذهب إليها مباشرة ويقوم بالحصول على اللقاح مباشرة .

القضاء على قوائم الانتظار في مستشفي المخ والأعصاب

علي صعيد مختلف، ينفذ مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف في شبين الكوم عدد كبير من العلميات الجراحية المختلفة للقضاء علي قوائم الانتظار بين المرضى، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية .