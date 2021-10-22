توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح نشطة وأمطار خفيفة والعظمى 34 درجة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف على في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا، وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 24 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 25 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.