المصلون يؤدون أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام دون تباعد «صور»

أدى المصلون، اليوم، أول جمعة في المسجد الحرام بعد رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام، والتأهب منذ وقت مبكر لحضور المصلين خطبتي الجمعة وأداء الصلاة، بحزمة من الخدمات، والتي أبرزها فتح 50 بابا للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من 4000 عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يوميا.

استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محمد الجابري، أن الوكالة قد رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة تزامناً مع إعلان الاستفادة من الطاقة التشغيلية الكاملة للمسجد الحرام، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمرين بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وذكر أن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها (الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم).

تعقيم المسجد الحرام بـ80 ألف لتر مطهرات

وجهزت المكبرية بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات، كما تم تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ (1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، وتم فرش كامل توسعة الملك فهد بأدوارها والمسعى بأدواره كما يتم توزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيره وصغيره داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة.

وأضاف أنه يستخدم نحو (25) ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) روبوت ذكي للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية، كما تم تجهيز جميع مداخل المسجد الحرام بالكاميرات الحرارية التي تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفايروس كما أنه يتم بآلية التعامل مع الألوان كما أن الكاميرات تستطيع فحص من (6-8) أشخاص في الثانية الواحدة.