السعودية تُعلن تسهيلات لدخول الحرم المكي غدا بكامل طاقته الاستيعابية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسهيلات لاستقبال الزوار والمعتمرين في الحرم المكي، غدًا الجمعة، لحضور خطبتي الجمعة وأداء الصلاة، حيث أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقديم حزمة من الخدمات أبرزها فتح 50 بابا للدخول والخروج.

4 آلاف عامل وعاملة و10 مرات غسل يوميًا

وأشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أنه تم تخصيص أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى 10 مرات يوميًا، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة تزامنا مع إعلان الاستفادة من الطاقة التشغيلية الكاملة للمسجد الحرام، بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة لزوار ومعتمري بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

80 ألف لتر مطهرات في كل عملية تطهير

وأضاف الجابري: «البدء سيكون من صباح يوم الجمعة بإجراءات تجهيز وتعقيم وفرش سجاد جديد، وفي كل عملية تطهير يستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات، كما يتم تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ1500 لتر بأجود أنواع المعطرات».

وتابع: «يُستخدم قرابة 25 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير و11 روبوت ذكي للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية».

كاميرات حرارية تفحص 8 أشخاص في الثانية

وأوضح أنه تم تجهيز جميع مداخل المسجد الحرام بالكاميرات الحرارية التي تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه بهم في حال تعرضهم للفيروس كما أنه يتم بآلية التعامل مع الألوان كما أن الكاميرات تستطيع فحص من 6-8 أشخاص في الثانية الواحدة.

وشدد على أنه سيتم توزيع أكثر من 50 ألف عبوة «ماء زمزم» لصلاة الجمعة، وتوفيرها على كل المواقع.