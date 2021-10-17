أول صلاة في الحرم المكي دون تباعد منذ عام «فيديو»

لأول مرّة منذ عام أقيمت صلاة فجر اليوم الأحد في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة دون تباعد، عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.

وكانت الرئاسة العامة للحرمين قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» في وقت سابق، مجموعة من الصور الخاصة بإزالة ملصقات التباعد من داخل الحرم المكي، في إطار تنفيذ خطة المملكة لتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ وذلك بعد انحسار أعداد المصابين بفضل اللقاح.

تخفيف الإجراءات الاحترازية وإزالة ملصقات التباعد

وبالتزامن مع ذلك كتبت رئاسة شؤون الحرمين على موقع «تويتر»: «يحدث الآن.. مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، الرئاسة تباشر إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادًا لصلاة فجر الأحد».

السماح للحرم باستخدام الطاقة الاستيعابية بشكل كامل

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد امتلأت بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو لحظة مباشرة عملية إزالة بعض الملصقات الخاصة بالتباعد والتي كانت موجودة داخل الحرم المكي، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي كانت مُطبقة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجدّ، وقامت رئاسة الحرمين بإزالة ملصقات التباعد وذلك استعدادًا لتطبيق قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام بشكل كامل.

إزالة الملصقات بأمر من الشيخ عبد الرحمن السديس

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» فقد قال أسامة بن منصور الحجيلي، ووكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنّ عمليات إزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام قد تمت بتوجيهات من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، وكانت تلك الملصقات تستخدم من أجل إلزام القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.