صلاة الجمعة في المسجد الحرام.. فتح 50 بابا و4 آلاف عامل وأجهزة تعقيم

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسهيلات لاستقبال الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام، لأداء صلاة الجمعة، غدا، حيث أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقديم حزمة من الخدمات أبرزها فتح 50 بابا للدخول والخروج.

إجراءات تعقيم ضخمة استعدادا لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وأشارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى أنه في إطار الاستعدادت لصلاة الجمعة، تم تخصيص أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى 10 مرات يوميًا، حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة تزامنا مع إعلان الاستفادة من الطاقة التشغيلية الكاملة لـ المسجد الحرام، بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية، والتي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة لزوار ومعتمري المسجد الحرام لأداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

وأضاف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام: «البدء سيكون من صباح يوم الجمعة بإجراءات تجهيز وتعقيم وفرش سجاد جديد، وفي كل عملية تطهير يستهلك أكثر من 80 ألف لتر من المطهرات، كما يتم تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ1500 لتر بأجود أنواع المعطرات».

وتابع: «يُستخدم قرابة 25 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوت ذكي للتعقيم، و550 مضخة تعقيم يدوية».

كاميرات حرارية في المسجد الحرام تفحص 8 أشخاص في الثانية

وأوضح أنه تم تجهيز جميع مداخل المسجد الحرام بالكاميرات الحرارية التي تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه بهم في حال تعرضهم للفيروس، كما سيتم بآلية التعامل مع الألوان فالكاميرات تستطيع فحص من 6-8 أشخاص في الثانية الواحدة.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع أكثر من 50 ألف عبوة «ماء زمزم» لصلاة الجمعة، وتوفيرها على كل المواقع.