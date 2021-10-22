مستجدات أعمال «حياة كريمة» بقنا: مجمع خدمات حكومية وزراعية (صور)

أشار الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيسبوك» إلى أنه تم المرور والمتابعة لموقع مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة والمجمع الزراعي، في إطار مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، فبمجمع الخدمات الحكومية تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى، بعدد أدوار المبنى ثلاثة أدوار على مساحة إجمالية 485 م2، وجارٍ الانتهاء من الأعمال بالتشطيبات النهائية للموقع العام للمبنى من الداخل والواجهة الخارجية، وبلغت نسبة التنفيذ للموقع 75% تقريبا.

مجمع الخدمات الزراعية

أما عن مجمع الخدمات الزراعية، فقد تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وأعمدة الدور الأرضي وجارٍ صب سقف الدور الأرضي أثناء المعاينة، وبلغت المساحة الإجمالية للمبنى 530م2، ونسبة التنفيذ 30 % تقريبا، وتمت المعاينة بحضور كلا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، ومسؤول مؤسسة حياة كريمة عن مركز الوقف، ورئيس القرية.

عقد دورة التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما تم عقد دورة التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية السمطا بحري، وبدأت الندوة التي قدمها وفد من مندوبي وزارة الاتصالات، وقد تناولت الحديث حول أهمية التكنولوجيا، وأهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي.

عرض حول كيفية استخدام موقع مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات الخدمية

كما تم عرض حول كيفية استخدام موقع مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين، ثم استُكمل الحديث بتعريف مفهوم التحول الرقمي، والفئات المستهدفة، وبناء المهارات الرقمية وتمكين الاقتصاد الرقمي، إضافة لعرض حول الخدمات الرقمية في الأحوال المدنية والقطاع الطبي، والمنصات الرقمية التعليمية والتموينية، والتحول الرقمي في الإسكان والمرافق، وانتهت الندوة بتوزيع استبيانات على السادة حضور الندوة، وتوضيح كيفية التسجيل ببرامج «حياة كريمة» رقميا.