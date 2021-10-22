خدمات طبية وعلاجية لـ 1867 مواطنا بقرية جبل الطير القبلية في سمالوط

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان صحفي، اليوم، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط، خلال يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1867 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 318 عملية جراحة وفحص 515 حالة أطفال و231 باطنة و107 قلب و99 نساء و92 أسنان و255 جلدية و196 أنف وأذن و54 تنظيم أسرة، إلى جانب 104 تحاليل مختلفة و25 حالة موجات صوتية و7 حالة رسم قلب و4 أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 152 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحيى لـ 88 مترددا.

وأشاد محافظ المنيا، بتكاتف الجهود ودور الأطباء في التصدي لجائحة كورونا، للخروج بالوطن من هذه الأزمة، موجها الشكر لكافة القائمين على تنفيذ الأعمال من أطقم طبية وتمريض وفنيين لتعظيم الجهود المبذولة وللحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.