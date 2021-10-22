الصحة تحذر الأمهات من موسم الإنفلونزا: استعيني بالينسون والقرفة

أكدت وزارة الصحة والسكان على أولياء أمور الطلبة، الاستعداد قبل موسم الإنفلونزا، وذلك باتباع الإرشادات والنصائح التي تنشرها وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية، خاصة وأنه من المتوقع أن يتميز موسم الإنفلونزا هذا العام، بالقوة خاصة على الأطفال، ومن المتوقع زيادة بمقدار 20% عن العام الماضي في أعداد الإصابات، حيث كان المواطنون العام الماضي ملتزمين بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وهذه الإجراءات جعلت الجهاز المناعي أقل عرضة للفيروس، ما يؤدي لانخفاض المناعة بشكل كبير ضده.

وأوضحت الوزارة أن الاطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا لأن أجسامهم لم تتعرض كثيرا للفيروس من قبل، ونصحت المواطنين بالإسراع في تطعيم ضد فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا، لتجنب الإصابات، ويرصد التقرير التالي الاحتياطات التي يجب اتباعها لتجنب فيروس الإنفلونزا عند الأطفال:

إرشادات للحماية من فيروس الإنفلونزا في فصل الشتاء

1- ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

2- الاهتمام بنظافة الأطفال الشخصية وبالأخص غسل الأيدي بشكل دائم

3- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع أي شخص آخر

4- تناول نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل دائم، خاصة الخضروات والفواكه التي تحتوي على فيتامين «سي».

5- حافظ على رطوبة الجسم بتناول كمية كافية من السوائل الدافئة والإكثار بشرب المياه والنعناع والينسون والقرفة، فهي تساعد الجسم على التدفئة وحمايته من الفيروسات.

6- ممارسة الرياضة يوميا وبشكل منتظم.

7- تجنب الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدرسة إذا كان الطفل يشعر بالسخونة أو الكحة أو سيلان الأنف.

8- ارتداء الملابس الملائمة لطبيعة الجو.