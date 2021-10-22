نقيب المهندسين: اكتشافات الغاز الجديدة وفرت على مصر العملة الصعبة

قال المهندس هاني الضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، اليوم، إن الله حبا مصرنا الغالية بوفر كبير في الغاز بعد عدة اكتشافات جديدة نقلتنا للأمام ووفرت علينا العملة الصعبة، بخلاف ما تم على أرض الواقع من مشروعات إسكانية وخدمية عملاقة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمدن الجديدة التي تم بناؤها على الظهير الصحراوي لبعض محافظات مصر.

وجاء ذلك خلال زيارته لمدينة العريش بشمال سيناء، إن هذه البقعة الطاهرة من ثرى مصر هي أرض الأنبياء، وتمثل لها شريان حياة وهي حائط الصد الأول الذي اندحر عليه كثير من الغزوات، مؤكدا أن زيارته لمدينة العريش جاءت في شهر انتصارات أكتوبر المجيدة.

الضاحي يشيد بالمشروعات المصرية

وأشار الضاحي إلى أن الأجيال التي ذاقت مرارة الانكسار خلال الفترة من 1967 وحتى 1973، هي أكثر الأجيال التي تستشعر لذة الانتصار بعد الانكسار، مشيرا إلى أن مصر استردت عافيتها وسيناء الباسلة استردت قوتها ومدينة العريش سادها الأمن والأمان بعد انتصار أكتوبر.

قناة السويس الإيراد الثابت لمصر

وأكد في كلمته التي ألقاها في لقاء جماهيري مع مهندسي العريش، أن ما حدث هو نقلة حضارية تشعر بها الأجيال القادمة مثلما حدث سابقا عندما تم حفر قناة السويس، ولمس هذا الإنجاز أجيال أتت بعد ذلك، وأصبحت القناة هي الإيراد الثابت الذي يحقق لمصر إيرادات بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أن التوسعات التي تمت مؤخرا في القنال يشعر بها الأجيال القادمة.

وأوضح أن ما حدث خلال هذه الفترة من إنجازات جاء نتيجة إرادة سياسية قوية وقرارات اتخذت بواقع خطة استراتيجية تم تنفيذها الآن على أرض الواقع، مشيرا إلى أن من تحمل مسئولية تنفيذ ذلك هم مهندسي مصر قاطرة التنمية.

وأضاف أن نقابة المهندسين هي الاستشاري الهندسي للدولة طبقا لقانونها، لافتا أن النقابة لديها 25 نقابة فرعية بمحافظات مصر تغطي 27 محافظة، مشيرا إلى أن ما يتم من أعمال خلال هذه الفترة من خلال النقابة العامة وفرعياتها، أصبح ملموسًا للجميع وطبق قانون النقابة كاستشاري هندسي للدولة في عدة موضوعات مهمة، وتم الاستعانة بها في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الحديثة.

تحويل ميزانية النقابة من العجز إلى الفائض

ومن جانبه، أشاد المهندس أمين جودة رئيس نقابة مهندسي العريش، بما تم خلال مجلس نقابة المهندسين الحالي من إنجاز، لافتا أنه حول ميزانية النقابة من العجز إلى الفائض، مشيدا باستجابة المجلس الأعلى للنقابة لمطالب نقابة مهندسي العريش، والتي مرت بسنوات حرجة يعلم بها الجميع دامت هذه الفترة لمدة عشر سنوات منذ اندلاع الثورة وحتى العملية الشاملة، والتي تم خلالها تجميد الخدمات المقدمة للمهندسين، ولفت جودة، إلى أن نقابة العريش هي النقابة الوحيدة التي واجهت كل هذه التحديات والصعاب.

وفي سياق متصل، شهد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمهندس أمين جودة رئيس نقابة مهندسي العريش، افتتاح ميدان المهندسين بمدينة العريش ووضع حجر الأساس للمبنى الاجتماعي التابع للنقابة بشمال سيناء، وكذلك افتتاح معرض الفن التشكيلي للمهندس جمال فودة، وذلك بحضور المهندس حسن عبد العليم، أمين عام النقابة العامة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد.