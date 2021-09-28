تراجع نسب الإشغال بالمطاعم السياحية خلال أكتوبر بسبب بدء الدراسة

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر سبتمبر الجاري، تراوحت بين 75 و80% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال المنشآت السياحية للنزلاء والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية للمنشأة، وهي النسبة التي جاءت أعلى من مثيلتها المسجلة خلال أغسطس الماضي.

تخوفات من الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة المؤشرات والتوقعات تؤكد أن نسب الإقبال على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية ستتراجع خلال أكتوبر المقبل، بسبب الحالة الاقتصادية لغالبية الأسر المصرية التي ستتأثر بمصروفات العام الدراسي الذى سيبدأ مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى وجود تخوفات لدى بعض الشرائح داخل المجتمع المصري من تناول الطعام خارج المنزل خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا التي ستبلغ ذروتها وفقا لمسئولي وزارة الصحة خلال الأسابيع المقبلة.

بدء العمل بمواعيد التوقيت الشتوي أول أكتوبر

وأشار «المصري» إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية ستبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر، العمل وفقا للتوقيت الشتوي بحيث تبدأ مواعيد الإغلاق من الساعة الثانية عشر صباحا مع المد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات الرسمية المعتمدة من الدولة، كاشفا عن استمرار خدمة «التيك واي والهوم ديلفري» طوال اليوم، موضحا أن الملاهي الليلية وصالات الديسكو الموجودة خارج المنشآت الفندقية سيتم تطبيق مواعيد الغلق عليها رغم أن تلك المناطق تعمل في الأساس في فترة الليل، على حد قوله.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة حذرت كل أعضائها من مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المنشآت المخالفة سيتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق مع توقيع غرامة مالية فورية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل وعدم التهاون في تطبيقها.