«الأوقاف» تطلق مبادرة لبناء وعي الأطفال في 100 مسجد

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، عن إطلاق مبادرة حق الطفل؛ كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، من خلال إصدارات «رؤية للنشء»، وشرح مضمونها الفكري للأطفال، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

مبادرة حق الطفل

وأكدت الأوقاف، إطلاق المبادرة من خلال مائة مسجد تتوفر بها أماكن مناسبة من خلال استغلال دور المناسبات التابعة لها وذلك كمرحلة أولى.

وعن أسماء المساجد المشاركة في المبادرة، أشارت الوزارة إلى أنه يتم الإعلان عنها لاحقا، وكذلك طرق التسجيل فيها.