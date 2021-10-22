«الأوقاف» توزع 14 طنًا من لحوم الأضاحي في 5 محافظات

تستكمل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في عدد من المحافظات المصرية «سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والسويس.

وتوزع الأوقاف، 14 طنًّا من لحوم الأضاحي، بواقع 4 أطنان لمحافظتي سوهاج وقنا وطنين من اللحوم لكل من محافظات الأقصر، أسوان والسويس، للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع.

توزيع 1312 طنًّا بمحافظات الجمهورية

وصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن، 1312 طنًّا بمحافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والإسكندرية وبني سويف والفيوم والشرقية والغربية والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وأسوان وشمال سيناء والأقصر وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح.

وزارة الأوقاف تمنع التصوير عند التوزيع

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، عند توزيع الأضاحي، قائلة: «التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا يعتبر منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم».

كما أكدت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ومازالت الوزارة مستمرة في أعمال التوزيع تباعًا، والإعلان الرسمي عن تلك التوزيعات سيكون عبر موقع وزارة الأوقاف.

ويذكر أنه في الأسبوع السابق احتفلت وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، قاعة المنارة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.