خدمات تقدمها البنوك مجانا اعتبارا من الأحد.. «فاضل أسبوع»

تواصل البنوك العاملة في السوق المحلية، تقديم عدد من خدماتها مجاناً وبدون مصروفات حتى نهاية الشهر، احتفالاً بفعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار برعاية البنك المركزي المصري.

استئناف العمل يوم الأحد

وبينما تستأنف البنوك نشاطها الأحد المقبل، بعد عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيين وإجازة المولد النبوي الشريف الرسمية، سيكون من حق أي مواطن اعتباراً من الأحد، فتح حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، إضافة إلى تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم العملاء، وتحديدا فئة الشباب، كونهم الفئة الأكثر عددا في المجتمع، اعتباراً من يوم بعد غدٍ الأحد وحتى الأحد الذي يليه.

خدمات يقدمها بنك القاهرة

ويوفر بنك القاهرة، عدة خدمات مجانية دون أي مصروفات للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات، ومنها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، للعملاء، والاشتراك المجاني في محفظة «القاهرة كاش» الإلكترونية من خلال أي فرع من فروع البنك خلال فترة فعاليات مبادرة الشمول المالي.

خدمات بنك تنمية الصادرات

ويقدم بنك تنمية الصادرات، خدمة إصدار بطاقة «ميزة مسبقة الدفع» مجاناً، ومنح العملاء الجدد محفظة «جيبي» الإلكترونية لعملائه، مع إتاحة فتح حساب توفير دون مصاريف ودون حد أدنى، إضافة إلى إتاحة إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر الوطنية «ميزة».

البنك التجاري الدولي

وسيتيح البنك التجاري الدولي، فتح حساب التوفير Easy savings من سن 16 عاماً، ودون حد أدنى لرصيد فتح الحساب، ودون رسوم فتح الحساب، ودون حد أدنى للاحتفاظ بالحساب، مع إصدار بطاقة خصم مباشر للاستمتاع بالخدمات البنكية عبر المنصات الرقمية، وبعائد سنوى بنسبة 5.25% يصرف شهرياً على أقل رصيد بالحساب خلال الشهر، وتوفير المحفظة الذكية من بنك CIB تساعد مستخدميها في شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار «ميزة ديجيتال».

بنك مصر

من جانبه، سيحرص بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عبر فروعه المنتشرة في محافظات الجمهورية، على فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، والنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عاما إلى 21 عاما يتم فتح الحسابات مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، مع إصدار بطاقة (BM) مجاناً.

ويقدم بنك مصر خلال ما تبقى من أسبوع الشمول المالي، للعملاء من سن 21 إلى 30 عاما، إمكانية فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO) مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك، ولعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.